United decepciona e perde para o Bournemouth por 3 a 0 no Old Trafford

O Manchester United foi surpreendido pelo Bournemouth, que venceu o confronto deste sábado (9) por 3 a 0, pela 16ª rodada da Premier League. No Old Trafford, os gols da vitória da modesta equipe do sul da Inglaterra foram marcados por Dominic Solanke, ex-jogador de Chelsea e Liverpool, Philip Billing e Senesi. Essa, aliás, foi a primeira vez na história que o Bournemouth venceu o United fora de casa.

Com a derrota, o Manchester United perdeu chance de diminuir a diferença de pontuação para o pelotão de cima. Aliás, dependendo de outros resultados, ainda pode perder posição nesta rodada. Os red devils ocupam a sexta posição, com 27 pontos. Enquanto isso, o Bournemouth é o 13°, com 19 pontos.

Veja aqui a tabela de jogos do Campeonato Inglês

Como foi o jogo

O Bournemouth abriu o placar no Teatro dos Sonhos logo aos cinco minutos, quando Dominic Solanke aproveitou cruzamento de Lewis Cook e mandou a bola para o fundo da rede de Onana. Após o gol, o time da casa precisou sair mais para o jogo, no entanto, esbarrou na boa marcação dos visitantes, bem postados em campo. Assim, a equipe de Erik Ten Hag correu sérios riscos de sofrer mais gols, principalmente pelos erros na saída de bola. Com o apito final do primeiro tempo, alguns torcedores do United vaiaram os jogadores.

O Manchester voltou do intervalo a todo vapor, buscando o gol do empate a qualquer custo. Entretanto, mais uma vez pecou na saída de bola. Foi assim que o time visitante chegou ao segundo gol. Aos 22 minutos, em jogada de contra-ataque, Philip Billing, que entrou na volta do segundo tempo, cabeceou no gol do United, sem chances para o goleiro. E não parou por aí! Aos 27′, em jogada de escanteio, o argentino Senesi subiu sozinho e, também de cabeça, mandou a bola para o fundo da rede.

Aliás, após o terceiro gol, restando ainda, pelo menos, 15 minutos para o fim do jogo, dezenas de torcedores do time da casa começaram a deixar o estádio. Já nos acréscimos, o Bournemouth ainda teve um gol anulado.

Jogos da 16ª rodada do Inglês

Sábado (9/12)

Crystal Palace 1×2 Liverpool

Manchester United 0x3 Bournemouth

Wolverhampton 1×1 Nottingham Forest

Brighton 1×1 Burnley

Sheffield United 1×0 Brentford

Aston Villa x Arsenal – 14h30

Domingo (10/12)

Luton Town x Manchester City – 11h

Fulham x West Ham – 11h

Everton x Chelsea – 11h

Tottenham x Newcastle – 13h30

