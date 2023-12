Real Madrid e Betis ficam no empate em Sevilla

Neste sábado (9/12), o Real Madrid foi até Sevilla, enfrentar o Betis, pela 15ª rodada do Espanhol. No Estádio Benito Villamarin, os Merengues saíram na frente com um gol de Bellingham. Mas o time da casa, apoiado por mais de 52 mil, buscou o empate num golaço de Ruibao. No fim, 1 a 1 no placar.

Quem sorriu com o resultado foi o Girona. Afinal, o Real Madrid foi aos 39 pontos. Mas pode ver a sensação catalã, que tem 38 pontos, assumir a liderança isolada, desde que vença o terceiro colocado Barcelona (34 pontos) no duelo deste domingo. O Betis, com 26 pontos está na sétima posição.

Veja aqui a tabela de classificação do Campeonato Espanhol

Com a sua qualidade técnica, e atacando principalmente com Rodrygo, que ganhava a maioria das jogadas pela esquerda, o Real Madrid foi dominante no primeiro tempo. Mas reter a de bola não resultava em chutes na direção do gol. Os 65% de posse resultaram em seis chutes sem direção. Tirando uma jogada de Rodrygo, que entrou na área e foi derrubado (mas o juiz e o VAR não conseraram pênalti), lances de perigo foram raros nos 45 minuitos iniciais. Tanto do lado Merengue quanto do lado do Betis.

Gols de Real Madrid e Betis saem no 2º tempo

O segundo tempo foi mais movimentado. O bonito gol de Bellingham aos oito minutos fez justiça ao maior volume Merengue. Mas a vantagem era mínima, o Betis atuava em casa e foi para cima. Assim, chegou ao empate num golaço de fora da área de Ruibal. Ao conseguir o empate, o Betis se retraiu, arriscando apenas em contra-ataques. E quase virou. Nos acréscimos, uma cabeçada de Isco (ex-Real Madrid) morreu na trave do goleiro Lunin. E no último ataque, Lunin espalmou uma cabeçada de Riad.

Jogos da 16ª rodada do Campeonato Espanhol

Sexta-feira (08/12)

Getafe 1×0 Valencia

Sábado (09/12)

Alavés 0x1 Las Palmas

Betis 1×1 Real Madrid

Villarreal x Real Sociedad – 14h30

Mallorca x Sevilla – 17h

Domingo (10/12)

Atlético de Madrid x Almería – 10h

Granada x Athletic Bilbao – 12h15

Cádiz x Osasuna – 14h30

Barcelona x Girona – 17h

Segunda-feira (11/12)

Rayo Vallecano x Celta – 17h

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.