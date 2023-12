Torcedores tentam invadir a Vila Belmiro durante eleição para presidente; votação interrompida

A eleição presidencial do Santos, que acontece neste sábado (9), é cercada por momentos de tensão e confusão. No início da tarde, membros da Torcida Jovem tentaram invadir o ginásio em que acontece a votação. Contidos pela segurança particular do local e, posteriormente, pela polícia militar, os homens estavam atrás de Celso Jatene, presidente do Conselho Deliberativo do Santos.

Com o tumulto, funcionários do Santos interromperam a votação. O local também teve as portas fechadas.

Minutos antes da tentativa de invasão, o presidente da torcida organizada conversou com Jatene. Cercado por seguranças, o homem começou a falar com o tom mais elevado, esbravejando e batendo nas grades. Ele deixou o local com outros membros da torcida. Posteriormente, houve a confusão. A polícia utilizou tiros de borracha para conter os torcedores, que tacavam bombas.

Após a segurança privada e a polícia militar conter o tumulto, a Tropa de Choque da polícia chegou para conter a violência no local.

Votação

Aliás, nototal, 8.940 santistas votarão presencialmente na Vila Belmiro. Por outro lado, 7.662 torcedores exercerão o direito pela internet. Dessa forma, cinco candidatos concorrem ao cargo. Confira!

Ricardo Agostinho

Wladimir Mattos

Rodrigo Marino

Maurício Maruca

Marcelo Teixeira

