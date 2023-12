Reeleito no São Paulo, Casares crê na renovação com Lucas Moura

Reeleito presidente do São Paulo nesta sex-feira (8/12) para mais um triênio, Julio Casares disse que esta muito animado com as conversas que teve com Lucas Moura e seus representantes. O mandatário crê que o astro, que tem o contrato sendo encerrado no fim feste ano, renove com o clube.

“Tudo passa pela questão financeira. Faltam alguns ajustes. Mas está muito próximo. É uma questão que o Lucas entende que o São Paulo tem um projeto, conta com ele, mas também tem responsabilidade orçamentária. Mas, falar que vamos fechar, só farei isso quando estiver realmente fechado. – disse o presidente.

Lucas fez um contrato de seis meses e há a possibilidade de ele voltar a jogar no exterior. Mas o grande papel que teve no segundo semestre, o título da Copa do Brasil, a vaga na Libertadores-2024, e a vontade de sua família em seguir no Brasil, pesam a favor de uma renovação.

Lucas Moura, quase. James fica!

Um astro que Casares crava que seguirá no clube é James Rodríguez, o outro reforço de peso que chegou com Lucas Moura no segundo semestre. E que o São Paulo conta para fazer um bom papel na Libertadores-2024.

“James tem contrato com o São Paulo e vai seguir com a gente. Há algumas noticias a sua saída, mas 90% das notícias, não são verdadeiras. Trabalhamos com algo real que é: James tem contrato com a gente”.

Eleição de Casares

Além de Casares, a eleição da mesa do Conselho Deliberativo também foi reelegeu o presidente do Conselho, Olten Ayres. Também não houve chapa contrária a do atual mandatário, que cumprirá igual mandato de três anos. Ele recebeu 191 votos, além de 29 votos em branco e 14 nulos.

