Arsenal perde para o Aston Villa, e não é mais o líder inglês

O Aston Villa dá mostras de que pretende ser um protagonista na temporada inglesa e o Arsenal provou isso. O time de Birmingham, que no meio da semana fez 1 a 0 no tricampeão Manchester City, fora de casa, neste sábado (9/2) mandou bem. Recebeu o Arsenal, no Villa Park e, diante de um rival que entrou na rodada como líder, venceu por 1 a 0, gol de McGinn, aos sete minutos do primeiro tempo.

Com isso, a Premier League fecha a rodada com novo líder: o Liverpool, que venceu de virada o Crystal Palace, com 37 pontos. O Arsenal, parou nos 36 e está em segundo lugar. Mas os gigantes já olham o Aston Villa pelo retrovisor. Afinal, o time dos brasileiros Diego Carlos e Douglas Luiz (que jogaram muito bem) está em terceiro, com 35 pontos.

Veja aqui a tabela de classificação da Premier League

Aston Villa marca no início e dobra o Arsenal

Os primeiros minutos foram de pressão do Aston Villa, tentando envolver o Arsenal e com sucesso, pois aos sete minutos, saiu o gol. Numa trama pela direita, Bailey fez uma jogada genial cortando a marcação, chegando ao fim e tocando para John McGinn girar e fazer 1 a 0. A partir daí, o Aston Villa tratou de equilibrar o jogo, evitando as investidas do Arsenal, fechando os espaços do trio Gabriel Jesus, Gabriel Martinelli e Saka.

No segundo tempo, o Arsenal, mais ofensivo, esteve melhor. Chegou a fazer dois gols, Saka anulado pelo VAR e Havertz, toque no braço. Além disso, reteve mais a bola (61%) diante de um Aston que recuou demais. Contudo, o time da casa estava com ótima postura ofensiva. Assim, soube segurar a pressão. Enfim, saiu com mais uma vitória convincente. E apenas dois pontos atrás do nono líder, Liverpool.

Jogos da 16ª rodada do Inglês

Sábado (9/12)

Crystal Palace 1×2 Liverpool

Manchester United 0x3 Bournemouth

Wolverhampton 1×1 Nottingham Forest

Brighton 1×1 Burnley

Sheffield United 1×0 Brentford

Aston Villa 1×0 Arsenal

Domingo (10/12)

Luton Town x Manchester City – 11h

Fulham x West Ham – 11h

Everton x Chelsea – 11h

Tottenham x Newcastle – 13h30

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.