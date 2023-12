Marinho pede desculpas à torcida do Santos por comemoração em gol

O atacante Marinho, do Fortaleza, utilizou as redes sociais neste sábado (9) para pedir desculpas à torcida do Santos pela comemoração do seu gol, o primeiro do Tricolor contra o Peixe na última rodada do Brasileirão. O time cearense venceu o alvinegro por 2 a 1 no duelo que decretou o primeiro rebaixamento da história do Santos.

Ao comemorar o gol, Marinho fez um gesto de silêncio para a torcida na Vila Belmiro e depois tampou os ouvidos com os dedos. Isso gerou muitas críticas dos torcedores do Peixe nas redes sociais, chamando-o de ingrato. Marinho jogou pelo Santos de 2019 a 2021 e conquistou o prêmio de Rei da América quando o Peixe ficou com o vice da Libertadores em 2020.

Torcedores tentam invadir a Vila Belmiro durante eleição para presidente

Na postagem compartilhada por Marinho, o jogador explicou que a comemoração foi um desabafo que ele guardava desde que saiu do Santos para o Flamengo. Naquela época, a torcida o rotulou de mercenário e o atacante tentou explicar a situação.

Confira o texto publicado por Marinho:

“Olhar o lado humano! Sentimento de torcedor é forte e incondicional e vai além de qualquer coisa. Porém, o marinho do jogo, deixou a raiva da minoria dos torcedores verdadeiros do Santos FC tomar conta, veio a raiva, o sentimento de chateação! Colocado para fora da pior forma! Desrespeitando na comemoração, e não no jogo. Pois, a hombridade, a honestidade e o respeito ao clube que defendo hoje que é o Fortaleza.

Mas, deixei a raiva me consumir, os xingamentos que sofri no jogo todo me deixou com raiva. E despejar tudo que recebi dos verdadeiros torcedores nos quase 3 anos de clube, não dos 15 mil que ali estavam! Mas, não se tem volta! Já passou. O meu coração se entristeceu! Mas, não posso carregar uma culpa que não foi minha da situação que o clube chegou! E para todos que se sentiu desrespeitado peço perdão.

Mas, a vida ela cobra de quem faz algo errado, quem rouba, quem mata, quem se vende, quem manipula resultado de jogo. Eu não, nunca fiz nada errado ao ponto de me sentir culpado por algo que não tive nada a ver!

A reação de um gol veio por todas as perseguições e reações de algo que viviam me julgando como mercenário, nome forte, usado sobre quem renunciou de dinheiro e foi negada uma renovação de contrato.

Busquei novos ares, e sei que deixei o melhor a cada minuto em que estive em campo. A comemoração foi apenas um desabafo. De uma chateação que carreguei comigo. Voltar a vila me trouxe memórias e realizações que obtive jogando lá. Gratidão eu sempre irei carregar!

Assunto que encerro aqui, e a todos que a anos vem me julgando e destilando ódio sobre eu e minha família, pela saída ruim e premeditada por um péssimo presidente de um clube que sempre honrei a camisa. Eu apenas lamento sua dor. Vida segue, e o Santos FC seguirá sendo gigante!”

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.