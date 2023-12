Grêmio vive expectativa pela renovação de Renato

A expectativa do Grêmio é anunciar a renovação de contrato do técnico Renato Gaúcho até a próxima semana. A permanência do treinador é vista como o primeiro passo para a diretoria avançar nas negociações por reforços e começar o planejamento da temporada 2024.

Embora o assunto já estivesse sendo discutido internamente, as conversas acabaram sendo pausadas para manter o foco na reta final do Brasileirão. Agora, as negociações retomam com o empresário Gerson Oldenburg. Diferentemente do ano passado, os dirigentes gremistas provavelmente não viajarão ao Rio de Janeiro, onde Renato está de férias desde o final da temporada.

Dessa maneira, a tendência é que Renato Portaluppi receba um reconhecimento financeiro devido aos bons resultados desta temporada. Sob sua liderança, o Grêmio, mesmo após sair da Série B, conquistou o Campeonato Gaúcho, chegou às semifinais da Copa do Brasil e foi vice-campeão Brasileiro.

Titular de Renato, Ferreira não deve ficar no Grêmio em 2024

Além disso, o clube terá um aumento significativo no investimento para o futebol na próxima temporada. Recentemente, o Conselho Deliberativo gremista aprovou o orçamento de 2024, que inclui um acréscimo de R$ 2 milhões na folha salarial mensal do elenco. Dessa forma, a diretoria planeja reforçar o time com cinco a seis novos jogadores considerados titulares.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.