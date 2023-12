Sporting leva a virada do Guimarães. Liderança do português a perigo

O Sporting desperdiçou chance de abrir vantagem na liderança do Português, neste sábado (9/12). Afinal, em jogo pela 13ª rodada, os Leões visitaram o Vitória de Guimarães, no Estádio Afonso Henriques, e perderam por 3 a 2. Com esse fracasso, os Sportinguistas se complicaram. Seguem na frente, com 31 pontos. Mas o Benfica está colado, com 30. O Braga vem a seguir, com 29. Além disso, o Porto, com 28 pontos (e que ainda jogará na rodada) pode empatar com os Leões na ponta.

Gonçalo Inácio colocou o Sporting na frente. Mas Tiago Silva, de pênalti, empatou ainda no primeiro tempo. Na etapa final, André Silva virou o jogo para o time da casa. Mas Nuno Gomes deixou tudo igual. Entretanto, a alegria dos Leões durou sete minutos, entre os 28 e 35 minuitos. Afinal, foi neste momento que Dani Silva fez o belo gol que definiu o 3 a 2 para o Guimarães.

Primeiro tempo de equilíbrio

Como era de se esperar, o Sporting teve a iniciativa do jogo. Já o Guimarães, mesmo em casa, fazia da velocidade quando roubava a bola a sua arma para tentar o sucesso diante de um rival de maior qualidade. Mas o jogo sempre esteve equilibrado e aberto. O Sporting saiu na frente com Gonçalo Inácio aos 41 minutos, após chuveirinho. Contudo, nos acréscimos do primeiro tempo, o goleiro Adán fez um pênalti em Mangas. que Tiago Silva não desperdiçou e empatou.

Guimarães vira e vence o Sporting

No segundo tempo, o Sporting conseguiu chegar várias vezes perto da área riva e quase marcou aos 25, quando Nuno deu na medida para Trincão chutar e desperçar. Era um gol feito. Em seguida, aos 28, o Guimarães foi ao ataque. André Silva recebeu na entrada da área e chutou. A bola bateu no volante Morita e enganou o goleiro Adán. Era a virada dos donos da casa. Porém, o Sporting chegou aos 2 a 2 aos 32, com Pedro Gonlçalves achando Nuno Santos livre pela esquerda. Foi chutar e correr para celebrar. Só que um erro de marcação da marcação pela esquerrda deu a chance para Dani Silva avançar e quase sem ângulo tocar por cima do goleiro Adán, era o 3 a 2 do Guimarães.

