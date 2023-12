Bruno Rodrigues diz que Cruzeiro é preferência, mas admite contato de outros clubes

Bruno Rodrigues foi um dos destaques na temporada do Cruzeiro e o jogador recebeu contatos de outros clubes. O atacante está com contrato de empréstimo para encerrar no fim deste ano e após o empate em 1 a 1 com o Palmeiras, na última rodada do Brasileirão, ele admitiu a sondagem de outras equipes durante a zona mista no Mineirão.

No entanto, ao ser questionado se a partida contra o Palmeiras era de despedida, Bruno Rodrigues negou e disse que espera ter um fim feliz com a camisa do Cruzeiro.

“Nunca deixei claro que era a minha despedida. Tentei dar o meu melhor, como fiz hoje. Estou muito feliz pelo Cruzeiro. Espero ter um final feliz. Espero resolver logo. Minha preferência sempre vai ser o Cruzeiro, que abriu as portas para mim. É do futebol, naturalmente as coisas acontecem (sondagens). Deixo as coisas com meus empresários, que são eles quem resolvem”, explicou o atacante.

Futuro de Bruno Rodrigues ainda não está definido

Além disso, Bruno Rodrigues foi o artilheiro e o principal garçom do Cruzeiro nesta temporada, com 13 gols marcados e sete assistências. O atacante está emprestado pelo Tombense, porém, disse que ainda não definiu seu futuro.

“Não tenho planos nada, não. Já deixei bem claro meu desejo para o clube, para todos que trabalham no clube, para os meus empresários. Primeira preferência claro que vai ser do Cruzeiro, estou muito feliz com o dever cumprido, e deixo isso para meus empresários”, concluiu.

O Cruzeiro é detentor de 33% dos direitos econômicos do jogador e a Raposa chegou a realizar uma proposta no meio do ano, mas ainda não houve acordo.

