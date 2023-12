Marcelo Teixeira é novo presidente do Santos

Dias após concretizar o inédito rebaixamento à Série B do Campeonato Brasileiro em sua história, o Santos tem um novo (velho) presidente. Assim, em eleições realizadas neste sábado (9), na Vila Belmiro, Marcelo Teixeira, da Chapa 5, desbancou Maurício Maruca, Rodrigo Marino, Wladimir Mattos e Ricardo Agostino para retornar ao poder no Alvinegro Praiano.

Teixeira está eleito para o triênio 2024/2025/2026. Ele obteve 4.762 votos. Um número bem expressivo. O sócio alvinegro, aliás, participou da corrida eleitoral em votação presencial e virtual.

Agora, Teixeira iniciará o sétimo mandato no Peixe. Figurão na política santista, o dirigente, no pleito teve, então, como plataforma de campanha a transparência. Ele prometeu abertura para a imprensa e o associado sobre a realidade financeira do clube e descartou qualquer legado positivo da gestão de Andrés Rueda, a quem vai suceder no cargo máximo da instituição.

Empresário de 53 anos, Teixeira esteve à frente do Santos de 2000 a 2009, quando entregou o clube a Luis Álvaro de Oliveira Ribeiro, o Laor. No futebol, Durante o período, o time alvinegro conquistou duas vezes o Paulistão, e duas vezes o Brasileirão, além de revelar a dupla Diego/Robinho.

