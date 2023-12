Renato Augusto tem contrato até o fim do ano com o Corinthians, mas não vai permanecer e deve acertar com o Fluminense para 2024. Ao longo da temporada, o meia disputou 45 partidas, com seis gols e dez assistências, liderando o ranking de passes para gol da equipe.

Confira no vídeo abaixo todos os gols e assistências de Renato Augusto pelo Corinthians em 2023:

