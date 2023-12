PSG vence Nantes e dispara na liderança do Francês

O PSG fez o dever de casa e venceu o Nantes por 2 a 1 neste sábado (9), em partida válida pela 15ª rodada do Campeonato Francês. Barcola e Kolo Muani fizeram a alegria dos torcedores no Parque dos Príncipes, enquanto Mostafa Mohamed descontou para os visitantes. Dessa maneira, o clube de Paris ampliou sua vantagem na liderança da Ligue 1 no último compromisso antes da rodada decisiva da fase de grupos da Champions no meio da semana.

Além disso, a torcida do PSG teve outro motivo para comemorar. A partida deste sábado marcou o retorno do zagueiro Marquinhos ao time titular, recuperado de lesão.

Com o resultado, o PSG chegou aos 36 pontos e abriu seis de vantagem para o vice-líder Monaco. No entanto, o Nice, terceiro colocado, ainda entra em campo nesta rodada, pode chegar aos 32 pontos em caso de vitória e diminuir a ‘gordura’ dos parisienses para quatro pontos.

Por outro lado, o Nantes mesmo com a derrota conseguiu apresentar um bom futebol e faz uma campanha regular na Ligue 1. O atual vice-campeão da Copa da França está em 9º lugar, com 18 pontos, sendo cinco a menos que o Lens, primeiro clube dentro da zona de classificação para as próximas competições europeias.

