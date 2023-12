Alessandro Barcellos vence pleito e é reeleito presidente do Inter

No começo da noite deste sábado (9), Alessandro Barcelos foi reeleito presidente do Internacional para um mandato de mais três anos. Ele derrotou Roberto Melo, candidato da oposição, em pleito realizado entre os sócios colorados. A votação foi apertada, com Barcellos tendo 15.994 votos, contra 13.531 de Melo. Houve ainda quatro votos considerados apartados e que passarão por uma análise posterior do Conselho.

A votação deste sábado aconteceu de maneira presencial, mas também contou com votos de sócios online. Quase 30 mil pessoas participaram, confirmando assim um recorde na história do clube. A vitória dará a Alessandro Barcellos a possibilidade de prosseguir com o trabalho adotado desde 2021. Desde então, ele ainda não conquistou títulos pela equipe profissional colorada.

De acordo com planejamento divulgado por ele mesmo, Barcellos pretende manter o técnico Eduardo Coudet para a temporada de 2024. Em campo, a equipe viveu um 2023 regular, sem o título do Gauchão, mas chegando longe na Libertadores, na qual caiu diante do Fluminense, nas semifinais. Já no Brasileirão, o Inter acabou o campeonato na nona colocação, com 55 pontos.

Veja os números finais da eleição

Chapa 1 (Alessandro Barcellos): 15.994 votos (53,68%)

Chapa 2 (Roberto Melo): 13.531 votos (45,41%)

Nulos: 157 votos

Total de votos: 29.696 + 4 apartados (ainda serão analisados)

