Porto vence o Casa Pia no Dragão e alcança o líder Sporting

Neste sábado (9), o Porto derrotou o Casa Pia por 3 a 1, pela 13ª rodada do Campeonato Português. Com o resultado, a equipe manteve-se com 31 pontos e alcançou o líder Sporting, que perdeu para o Vitória de Guimarães. O brasileiro Evanílson foi um dos que deixou sua marca no triunfo, em partida realizada no Estádio do Dragão, assim como o naturalizado português Pepe.

Logo aos 11 minutos, a equipe da casa saiu na frente após cruzamento de Eustáquio em que Evanílson mandou para o fundo da rede, abrindo o placar. Embora na frente, o Porto viu Casa Pia melhorar depois disso e até ter oportunidade de chegar ao empate. Em uma das jogadas de ataque, a equipe visitante chegou a pedir a expulsão do zagueiro Pepe, em entrada dura do veterano, que passou em branco.

Na segunda etapa, o Porto enfim conseguiu respirar. Logo aos três minutos, Zé Pedro cabeceou e marcou o segundo gol, após escanteio batido por João Mendes. Depois de perder algumas oportunidades, a equipe da casa voltou a marcar em lance de bola parada: córner de Eustáquio e cabeçada de Pepe para o 3 a 0. No finzinho, o também brasileiro Fernando ainda diminuiu, de pênalti, para o Casa Pia.

CAMPEONATO PORTUGUÊS – 13ª RODADA

Sexta-feira (8/12)

Vizela 1×3 Braga

Benfica 1×1 Farense

Sábado (9/12)

Portimonense 1×1 Famalicão

Vitória de Guimarães 3×2 Sporting

Porto 3×1 Casa Pia

Domingo (10/12)

Estrela Amadora x Boavista – 12h30

Arouca x Rio Ave – 15h

Estoril x Chaves – 17h30

Segunda-feira (11/12)

Gil Vicente x Moreirense – 17h15

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.