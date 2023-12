Fortaleza entra na briga com Fluminense pela contratação de Moisés

O Fortaleza está interessado em trazer de volta o atacante Moisés para a temporada de 2024. Sete meses após sua venda por R$ 24,5 milhões para o Cruz Azul, do México, a maior transferência da história do futebol cearense, a diretoria do Leão entrou em contato com o clube mexicano para discutir o retorno do jogador de 27 anos. A notícia foi inicialmente divulgada pela jornalista mexicana Mac Reséndiz. No entanto, o Fluminense também monitora a situação do atleta e a expectativa é de uma disputa entre os tricolores pela contratação do atacante.

A proposta inicial do Fortaleza envolve um empréstimo com opção de compra a um preço fixo.

Há duas razões para o interesse do Fortaleza em repatriar Moisés em menos de um ano após sua venda. Primeiramente, o clube está em busca de um jogador para atuar na ponta-esquerda e reforçar o elenco para 2024. Desde a saída de Moisés, a equipe teve dificuldades em encontrar um substituto à altura. Ao mesmo tempo, Imanol Machuca, argentino de 23 anos adquirido por R$ 11,7 milhões, a maior contratação da história do futebol cearense, não correspondeu às expectativas nos primeiros seis meses no Leão.

Embora a diretoria do Fortaleza confie em Machuca para a próxima temporada, o clube busca um jogador mais experiente para o setor, e Moisés é o nome desejado, tendo se destacado com a camisa tricolor em 2022 e até maio de 2023.

O segundo motivo para o interesse do Fortaleza em Moisés é o desempenho insatisfatório do jogador no Cruz Azul. O clube mexicano não ficou contente com seu desempenho e está disposto a negociá-lo, mas quer um bom retorno financeiro após o alto investimento no jogador.

Além disso, apesar do interesse do Fluminense, que fez sondagens, nenhum clube brasileiro formalizou uma proposta oficial por Moisés.

Moisés fez história no Fortaleza

Moisés deixou o Fortaleza após 85 partidas e 21 gols, conquistando dois títulos do Campeonato Cearense e um da Copa do Nordeste. No México, em apenas 19 jogos, marcou dois gols.

