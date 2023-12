Klopp diz que o Liverpool teve sorte contra o Crystal Palace

Apesar da vitória do Liverpol de virada por 2 a 1 sobre o Crystal Palece, neste sábado (9), o técnico Jurgen Klopp não ficou satisfeito com o desempenho do time no duelo válido pela 16ª rodada da Premier League.

Durante entrevista coletiva concedida após a partida, o treinador expressou sua insatisfação com o desempenho dos Reds e disse que o time teve sorte no triunfo.

Confira o trecho da entrevista de Klopp no vídeo abaixo:

Além disso, o Liverpool contou com a derrota do Arsenal para o Aston Villa, também neste sábado, e assumiu a liderança isolada da Premier League. Os Reds aparecem no topo da tabela com 37 pontos, com um a mais que os Gunners, em segundo.

Jogos da 16ª rodada do Inglês

Sábado (9/12)

Crystal Palace 1×2 Liverpool

Manchester United 0x3 Bournemouth

Wolverhampton 1×1 Nottingham Forest

Brighton 1×1 Burnley

Sheffield United 1×0 Brentford

Aston Villa 1×0 Arsenal

Domingo (10/12)

Luton Town x Manchester City – 11h

Fulham x West Ham – 11h

Everton x Chelsea – 11h

Tottenham x Newcastle – 13h30

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.