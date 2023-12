Palmeiras deve perder Artur para o futebol russo: R$ 80 milhões

O Palmeiras deverá ter a primeira baixa no mercado de transferências de fim de ano: o atacante Artur. O jogador tem negociações avançadas com o Zenit, da Rússia, e a tendência é que o Verdão aceite a oferta europeia. O clube de São Petersburgo ofereceu 15 milhões de euros (R$ 80 milhões) e, além disso, também se dispôs a pagar mais 3 milhões de euros (R$ 16 milhões) em bônus futuros. A informação foi dada primeiramente pelo portal ‘ge’.

Dessa forma, Artur deve deixar o Palmeiras após ter sido nome relevante na conquista do título brasileiro deste ano. O interesse dos russos era antigo, mas apenas o fim do Brasileirão poderia fazer o negócio avançar. Agora, já não há impeditivos para que se bata o martelo. Além disso, a diretoria palmeirense considera o negócio vantajoso.

Em 2023, Artur voltou ao clube onde foi revelado depois de três anos e meio no Red Bull Bragantino. Nesta temporada, ele fez 43 jogos e marcou dez gols. Já no Brasileirão, que conquistou novamente neste ano, entrou em campo 31 vezes e anotou cinco gols. Na carreira, ele atuou ainda por Bahia, Londrina e Novorizontino, mas nunca teve uma oportunidade no futebol do exterior.

