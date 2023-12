Na Copinha, São Paulo terá jovens que despontaram no fim do ano

O São Paulo divulgou neste sábado (9) os 30 jogadores que irão representar o clube na Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2024. Entre os atletas, estão alguns jovens que despontaram para os profissionais no fim da atual temporada. A equipe será comandada pelo técnico Menta e terá a cidade de Araraquara como sua sede na fase de grupos.

Os destaques da lista são o volante Negrucci e o meia-atacante William Gomes. Os dois receberam algumas oportunidades no elenco profissional pelas mãos do técnico Dorival Júnior. Considerados grandes promessas da base tricolor, eles chegam à Copinha com a possibilidade de liderar a equipe ao que pode ser sua quinta conquista na história da competição.

Mas a lista também conta com outros jogadores que vêm sendo destaque na base do São Paulo. Entre eles, está o goleiro Leandro, titular dos juniores, assim como o zagueiro Andrade e o volante Luiz Henrique. No ataque, o baiano Thierry Henry, de apenas 16 anos, é outro nome e a se observar.

O São Paulo caiu no grupo 7, ao lado de Ferroviária (SP), Carajás (PA) e Porto Vitória (ES). Entretanto, o clube ainda aguarda para saber a ordem dos confrontos e as datas dos mesmos.

Veja a lista completa do São Paulo

Goleiros: Leandro, Felipe Preis e João Pedro

Laterais: Igor, Basile, Guilherme Reis, Felipe e Miranda

Zagueiros: Andrade, Lucas Loss, Kauê, Ythallo, Igão e Osório

Meio-campistas: Brian, Iba, Negrucci, Luiz Henrique, Ferreira, Mateus Amaral, Palmberg e Guilherme Batista

Atacantes: Ryan Francisco, Caio, Henrique, William Gomes, Faisal, Paulinho, Thierry e Takada

