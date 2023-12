Corinthians pode perder mais um defensor na virada do ano

Depois do zagueiro Gil, dispensado, o Corinthians poderá perder mais um jogador de defesa no final deste ano de 2023. É o lateral-direito Rafael Ramos, que tem contrato até junho, mas que poderá ser liberado antes disso. Afinal, ele tem propostas para deixar o clube e não vem atuando com frequência. A informação foi dada primeiramente pelo site Meu Timão.

De acordo com a publicação, a diretoria do Corinthians não tem o desejo de abrir conversas para renovar com Rafael. Além disso, o mercado do exterior já fez as primeiras propostas de pré-contrato para o atleta. Ele já poderá assinar um a partir do próximo dia 31 de dezembro, mas também existe a possibilidade de uma rescisão amigável para que o jogador busque outra equipe já no começo de 2024.

Aos 28 anos, o português Rafael Ramos chegou por indicação de Vitor Pereira, no ano de 2022, quando este ainda treinava o Corinthians. Entretanto, ele nunca brilhou e ainda perdeu espaço após a saída do treinador, no ano passado. Ele jogou apenas sete vezes em 2023 e, na reta final do último Brasileirão, nunca chegou a sair do banco de reservas. Ao todo, ele soma 31 partidas com a camisa corintiana.

Na carreira, o lateral soma passagens pelo futebol dos Estados Unidos e da Holanda. Em Portugal, jogou três temporadas pelo Santa Clara, de onde saiu para o Corinthians, há um ano e meio.

