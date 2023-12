Chelsea x Everton, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 10h

Neste domingo (10/12), às 11h, o Everton recebe o Chelsea em jogo pela 16ª rodada do Campeonato Inglês. Para o time da casa, que terá a sua torcida lotando o Goodson Park, em Liverpool, o jogo pode fazer o time desgarrar do Z3. No momento, o Everton é o primeiro fora da zona de rebaixamento, com dez pontos. Mas vale citar que os Toffees perderam dez pontos por infrançao do fair play financeiro (mais gastos do que receitas). Caso contrário, seria o décimo colocado. E esta é exatamente a posição do Chelsea, com 19 pontos.

Para acompanhar este duelo entre tradicionais rivais, com vários títulos na sua sala de troféus, a Voz do Esporte programou uma cobertura que tem a transmissão começando às 10h. Christian Rafael estará na narração.