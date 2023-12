Marcelo Teixeira propõe que Santos não use camisa 10 na Série B

Marcelo Teixeira foi eleito como presidente do Santos no último sábado (9) e já começou seu mandato com declarações impactantes. O novo mandatário do clube, dessa forma, revelou para imprensa que não pretende usar a camisa 10 do Peixe nos jogos da Série B. A ação serviria como uma homenagem especial ao Rei Pelé, que faleceu em dezembro de 2022.



Camisa 10 do Santos

“Vamos propor ao Conselho Deliberativo atuar normalmente no Campeonato Paulista com a camisa número 10, mas, no Campeonato Brasileiro, enquanto não subir e estiver no seu degrau, no seu patamar digno, não usaremos a camisa número 10”, afirmou Marcelo Teixeira.

“Já que nesse campeonato tivemos a homenagem ao Rei Pelé, enquanto não voltarmos à primeira divisão, não usaremos mais a camisa mais gloriosa da história, a de número 10”, completou Marcelo Teixeira.

A ideia ainda precisa ser debatida pelo Conselho Deliberativo, mas já é uma das primeiras propostas do Marcelo Teixeira. O novo presidente ganhou as eleições com mais de 50% dos votos e agora fica responsável pelas decisões do clube nos próximos três anos.

Aliás, Marcelo Teixeira vai ter dificuldades no começo do seu mandato no Santos. O clube acabou sendo rebaixado de forma inédita para segunda divisão e tem enfrentado graves problemas financeiros nos últimos anos. A torcida santista, dessa forma, aposta na capacidade do novo presidente para retomar os caminhos das vitórias e dos títulos.

