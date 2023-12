Confira as metas estabelecidas pelo Palmeiras para 2024

O Palmeiras acabou de ser campeão do Brasileirão. No entanto, os dirigentes alviverdes já estão realizando os preparativos para 2024. O clube, dessa forma, planeja conseguir mais um orçamento milionário na próxima temporada. A informação foi divulgada pelo portal “Nosso Palestra”.

O orçamento do clube para próxima temporada foi aprovado pelo Comitê de Orientação e Fiscalização (COF). Assim, os dirigentes alviverdes esperam R$880 milhões de receitas, resultando no superávit de R$17,8 milhões.

LEIA MAIS: Palmeiras deve perder Artur para o futebol russo: R$ 80 milhões

Ambições do Palmeiras

Portanto, Leila Pereira almeja grandes objetivos em 2024, principalmente dentro de campo. O projeto do Palmeiras é ficar no G4 do Brasileirão, se classificar para semifinal do Paulista e chegar nas quartas de final da Libertadores e da Copa do Brasil. Caso estes resultados sejam alcançados, cerca de R$47 milhões de premiações seriam distribuídas os cofres alviverdes.

O Palmeiras, por sinal, também espera atrair uma receita significativa das arquibancadas. Afinal, se os jogadores alviverdes conseguirem protagonizar mais uma temporada competitiva, Leila Pereira espera arrecadar pelo menos R$47 milhões de público no Allianz Parque.

Após serem campeões do Brasileirão, os jogadores alviverdes estão de férias e retornam aos trabalhos somente na primeira semana de janeiro. O elenco, dessa forma, terá alguns dias de treinamento sob comando de Abel Ferreira. Em seguida, os atletas palmeirenses disputam as primeiras rodadas do Campeonato Paulista.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.