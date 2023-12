Graças a frango de goleiro, Nice vence Reims e é vice-líder do Francês

O Nice confirmou o favoritismo neste domingo (10/12) e venceu o Reims por 2 a 1. Em seus domínios, na Allianz Riviera, pela 15ª rodada do Campeonato francês, o time do zagueiro brasileiro Dante fez 21 no perigoso rival. O gol foi de Laborde, no início do segundo tempo. O zagueiro Abdelhamid deixou tudo igual. Porém, Boga, num chute com direito a frango do goleiro, recolocou o Nice na frente.

O Nice chegou aos 32 pontos, ultrapassando o Monaco (30) e mantendo a distância para o líder PSG, que tem 36. O Reims, que faz boa temporada, está em sexto lugar, com 23 pontos. Mas pode perder uma posição no fim da rodada.

O jogo não foi nada fácil para o Nice. No primeiro tempo, o time da Cote D’Azur teve a posse, mas estava péssimo nas finalizações. Nenhuma assustou o gol de Diouf. Já o Reims teve tudo para sair na frente quando, num chuveirinho, Abdelhamid entrou livre na cara do goleiro Bulka. Mas furou. O zagueiro lamentou demais a oportunidade perdida.

Nice garante os três pontos

No segundo tempo, o Nice começou a acertar na direção do gol e, depois de duas boas oportunidades que deram trabalho ao goleiro Bulka, saiu o gol de Laborde aos dez minutos. Um chutão do goleiro Bulka, ligando o ataque, era de fácil corte para Abdelhamid. Porém o zagueiro tirou mal. Dessa forma, deu um passe para Laborde, que avançou, cortou a marcação e fez belo gol. Após a vantagem, o Nice recuou, apostando na sua ótima defesa (afinal, é a menos vazada do Francês). O Reims assustou, mandou uma na trave, e, aos 33, chegou ao empate. Ito cruzou e Abdelhamid veio como um raio para fazer de cabeça. No lance, ganhou no alto do zagueiro brasileiro Dante, ue ainda levou a pior no choque (mas seguiu em campo).

Aos 38, o Nice voltou a ficar na frente. O atacante Boga recebeu pela direita, cortou para o meio e chutou da entrada da área. O chute era fraco, mas o goleiro Diof engoliu um frangaço.

Jogos da 15ª rodada do Campeonato Francês

Sexta-feira (8/12)

Montpellier 0x0 Lens

Sábado (9/12)

Rennes 1×2 Monaco

PSG 2×1 Nantes

Domingo (10/12)

Nice 2×1 Reims

Clermont x Lille – 11h

Strasbourg x Le Havre – 11h

Metz x Brest – 11h

Lyon x Toulouse – 13h05

Lorient x Olympique de Marselha – 16h45

