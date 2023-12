Presidente do Inter deixa futuro de Coudet em aberto

Após ser reeleito como presidente do Internacional, Alessandro Barcellos comentou sobre Eduardo Coudet, que está com futuro indefinido em Porto Alegre. O mandatário, dessa forma, afirmou que as negociações ainda estão em andamento e revelou que ambas as partes torcem por um acordo.

“Nós devemos, essa semana ainda, ter uma conversa definitiva com Coudet para que possa avançar nos contratos. Ele nos pediu esse prazo para conversar com a família, ouvir seus familiares. O Coudet também deseja muito ficar, mas a negociação ainda precisa ser confirmada durante esta semana”, disse Alessandro Barcellos.

Fica no Inter?

Eduardo Coudet retornou ao Inter em julho deste ano e ficou próximo de ser campeão da Libertadores. Afinal, os jogadores colorados foram eliminados pelo Fluminense após sofrer dois gols relâmpagos nos últimos minutos da semifinal. O técnico também conseguiu fazer uma campanha digna na reta final do Brasileirão. A equipe gaúcha terminou na nona colocação do campeonato.

O contrato de Eduardo Coudet se encerra em dezembro de 2023. Assim, Alessandro Barcellos torce pela continuidade do técnico em Porto Alegre. O presidente, por sinal, vai comandar novamente as decisões do clube pelos próximos três anos.

