No sufoco, Manchester City vira para cima do Luton Town

O Manchester City, que vinha de quatro jogos sem vencer na Premier League, acabou com o jejum neste domingo (10/12). Em jogo pela 16ª rodada, o time visitou o Luton Town e venceu. Mas foi um drama. Em cima o tempo inteiro, saiu atrás e só foi virar na etapa final, fazendo 2 a 1. O City sentiu a ausência de Haaland, que sentiu um problema no pé direito e nem foi a campo (ainda não se sabe a gravidade da lesão, às vésperas do Mundial). Apesar de ineficiente na maioria das finalizações, fez gols com Bernardo Silva e Grealish. O tento do Luton Town foi de Adebayo, no primeiro tempo.

Com 33 pontos, o City sustenta o quarto lugar, atrás de Liverpool (37 pontos), Arsenal (36)e Aston Villa (35). O Luton Town permanece na zona de rebaixamento, com 9 pontos.

Veja aqui a tabela de classificação do Campeonato Inglês

Luton Town na frente

O primeiro tempo foi um exemplo típico de uma das máximas do futebol, “quem não faz leva”. O City quase não saiu da área do Luton Town, que teve o goleiro Kamisnki em dia de graça, com defesas milagrosas em chutes de Rodri, Bernando Silva e Foden. Álvarez também perdeu ótima chance após passe de Grealish. O Luton nada fazia. Mas, nos acréscimos, Townsend recebeu pela direita e cruzou. Adebayo ganhou no alto de Rúben Dias e colocou o time da casa na frente do placar.

Manchester City de virada

No segundo tempo, como era de se esperar, só deu City. Uma pressão insana que deixava claro que o gol sairia, mesmo com o goleiro Kamisnki muito bem. E o emp ateveio num chute cruzado de Bernando Silva, na área, pela direita. Um tremendo alívio para um City que vinha de três empates e uma derrota na Premier League. A vitória era iminente e, aos 20, veio a virada. O City roubou a bola pela direita. Alvarez recebeu cruzou para Grealish bater para o gol.

Contudo, o jogo ficou em aberto. A vantagem era mínima, o Luton Town era perigoso com Adebayo e, quando o City atacava, Kaminski seguia muito seguro. E até o fim a vitória dos Citizens estava em risco.

Jogos da 16ª rodada do Inglês

Sábado (9/12)

Crystal Palace 1×2 Liverpool

Manchester United 0x3 Bournemouth

Wolverhampton 1×1 Nottingham Forest

Brighton 1×1 Burnley

Sheffield United 1×0 Brentford

Aston Villa 1×0 Arsenal

Domingo (10/12)

Luton Town 1×2 Manchester City

Fulham 5×0 West Ham

Everton 2×0 Chelsea

Tottenham x Newcastle – 13h30

