Everton volta a vencer e se afasta da zona de rebaixamento

O Everton vai muito bem, obrigado. Em franca recuperação no Campeonato Inglês, o time de Liverpool recebeu o Chelsea, neste domingo (10/12) e fez bonito. Afinal, em sua casa, o Goodson Park bateu o Chelsea por 2 a o, gols de Doucouré e Dobbin, ambos na etapa final. Foi seu terceiro resultado positivo seguido. Nas rodadas anteriores, passou pelo Nottingham (fora, 2 a 0) e pelo Newcastle (em casa, 3 a 0).

Para o Everton, vitória muito importante. O time foi aos 13 pontos, abrindo quatro de frente para o primeiro fora da zona de rebaixamento (Luton Town, com nove). Mas vale lembrar que os Toffees perderam dez pontos por fair play financeiro (mais gastos do que receita) caso contrário, estaria em décimo lugar, com 23 pontos. O Chelsea parado nos 19 pontos, caiu para 11º lugar.

Veja aqui a tabela de classificação do Campeonato Inglês

Everton faz os gols na etapa final

O Chelsea foi bem mais perigoso do que o Everton no primeiro tempo. Pelo menos três vezes esteve bem perto de abrir o placar em chutes de Enzo Fernandéz e Palmer para grandes defesas de Pickford. Após segurar o ímpeto dos Blues no primeiro tempo, o Everton foi mais efetivo na etapa final, começando a aparecer com perigo na frente e abrindo o placar aos nove minutos, com Doucouré aparecendo em velocidade no meio da zaga e batendo sem chance spara o goleiro Sánchez.

Se o Everton normalmente joga na defesa, com a vantagem se retrancou de vez, sofrendo forte pressão do Chelsea. Enzo Fernández por duas vezes apareceu com chance de empatar. Mas não foi feliz. Já nos acréscimcos, aos 46, após escanteio pela esquerda, o goleiro Petrovic (que entrara no lugar do lesionando Sánchez pouco antes, socou para o meio da área. Dobbin pegou de primeira e fez seu primeiro gol pela equipe. Everton 2 a 0. E festa em Goodson Park.

Jogos da 16ª rodada do Inglês

Sábado (9/12)

Crystal Palace 1×2 Liverpool

Manchester United 0x3 Bournemouth

Wolverhampton 1×1 Nottingham Forest

Brighton 1×1 Burnley

Sheffield United 1×0 Brentford

Aston Villa 1×0 Arsenal

Domingo (10/12)

Luton Town 1×2 Manchester City

Fulham 5×0 West Ham

Everton 2×0 Chelsea

Tottenham x Newcastle – 13h30

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.