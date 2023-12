Morte de torcedor supende jogo do Campeonato Espanhol

O jogo entre Granada e Athletic Bilbao, pela 15ª rodada do Campeonato Espanhol foi suspenso neste domingo (10/12) aos 18 minutos. Isso ocorreu quando o Bibao vencia por 1 a 0. O motivo foi a morte de um torcedor nas arquibancadas. Quando viu que havia um espectador passando mal atrás do seu gol e muito nervosismo ao seu redor, o goleiro Unai Simon (do Bilbao) alertou o árbitro. Dessa forma, o juiz logo interrompeu a partida para que o homem recebesse atendimento.

Porém, apesar dos esforços dos médicos – inclusive os profissionais dos dois clubes e um fá que estava no estádio e era cardiologista- o torcedor, que teve uma parada cardiorrespiratória, não resistiu e morreu. Assim, as equipes decidiram não regressar ao jogo. Afinal, não havia clima algum para a partida.

O Bilbao soltou uma nota oficial na qual lamentou a morte do torcedor e que o elenco seguirá concentrado no hotel em Granada neste domingo. Afinal, acredita que a partida deve ter a oficialização de que o jogo será disputado ainda nesta segunda-feira.

“O Athletic Club lamenta profundamente a morte de um torcedor no Nuevo Estadio de Los Cármenes durante a celebração do jogo correspondente à 16ª rodada da Liga, que foi suspenso por mútuo acordo entre o árbitro da partida e ambos os clubes. Seguiremos na cidade, aguardando que se dê condições para a disputa 24 horas depois da fatalidade”.

O Bilbao tem 28 pontos. Caso vença este jogo que provavelmente será remarcado para esta segunda-feira, assume a quinta posição. O Granada tem sete pontos, em penúltimo lugar.

