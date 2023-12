Corinthians admite empecilho em possível negociação por Soteldo

Com o fim da temporada, o Corinthians se volta para a reconstrução do elenco de olho em 2024. Um dos nomes especulados neste fim de semana é o de Soteldo, do Santos. Uma negociação, porém, não seria algo simples.

Até o momento, o Timão não abriu tratativas pelo venezuelano. Afinal, ao avaliar com cautela a possibilidade, admite empecilho considerável para trazer o jogador, cuja situação contratual é de vínculo com o Peixe até junho de 2027.

O meia-atacante disputou 22 partidas, com um gol e seis assistências, na campanha que culminou no rebaixamento inédito santista para a Segunda Divisão. Seu retorno à Vila Belmiro no ano passado se deu por empréstimo e posteriormente em definitivo junto ao Tigres UNAL, do México, em negócio que envolveu quase R$ 20 milhões. Em 2023, ele chegou a ser afastado da equipe alvinegra por questões indisciplinares.

Soteldo, aliás, participou de um lance polêmico diante do Timão, no empate por 1 a 1 em Itaquera. Ele sofreu pênalti no fim do clássico na Neo Qúímica e cobrou para igualar o placar. O episódio revoltou os corintianos, desde os dirigentes aos torcedores.

Presidente eleito do Corinthians, Augusto Melo rasgou elogios ao atleta em declaração recente. Disse que Soteldo “tem a cara do Corinthians”, a exemplo de Marcos Leonardo, também, do Peixe, e Gabigol, do Flamengo.

Para a próxima temporada, o clube do Parque São Jorge precisará repor as saídas de Gil, Cantillo, Giulliano e Renato Augusto, que não estenderam seus contratos. Em contrapartida, Paulinho, Maycon e Yuri Alberto devem seguir como alternativas para o técnico Mano Menezes em 2024.

