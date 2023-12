Lukaku marca, mas é expulso, e Roma cede empate à Fiorentina

Em partida válida pela 15ª rodada do Campeonato Italiano, a Roma recebeu a Fiorentina e ficou no 1 a 1, neste domingo (10). Os donos da casa abriram o placar com Lukaku no primeiro tempo, mas cederam o empate na etapa complementar, quando Martinez Quarta balançou as redes. A equipe da capital, aliás, terminou o jogo com dois a menos. O brasileiro Arthur, ex-Grêmio, Barcelona e Liverpool, atuou 90 minutos pela equipe visitante.

Com o resultado, a Roma agora volta ao G4 do Italiano, com 25 pontos, a mesma pontuação do Bologna, que leva a pior nos critérios de desempate. A liderança é da Internazionale de Milão, que vive uma perseguição implacável da Juventus: 38 a 36. Afinal, nas última seis rodadas, foram cinco vitórias de cada um e um empate entre eles. O pelotão de cima tem ainda o Milan, terceiro, com 29. A Fiorentina, por sua vez, está em sétimo, com 24.

A Roma começou melhor, afinal, abriu o placar logo aos 5, quando Dybala cruzou na medida para Lukaku abrir o placar de cabeça. Pouco depois, porém, o argentino saiu machucado, o que fez os donos da casa perderem o maior talento na criação. Além disso, Pelegrini estava mal na partida.

Assim, naturalmente, a Fiorentina melhorou na partida, mas só viria a empatar na segunda etapa. Aos 19 da etapa complementar, Bonaventura arriscou de fora da área, e a bola explodiu no travessão. Poucos segundos depois, Zalewski recebeu o amarelo e foi expulso, chamando a Viola ainda mais para o jogo. Dois minutos depois, Kouame cruzou, e Martinez Quarta anotou de cabeça: 1 a 1. Na reta final, o time de Florença apertou demais, mas parou nas grandes defesas de Rui Patrício. Perto dos acréscimos, Lukaku foi expulso, deixando a situação da Loba ainda mais dramática.

Próximos compromissos

A Roma agora recebe o Sheriff, da Moldávia, pela sexta e última rodada da fase de grupos da Champions League. Os italianos já estão classificados, mas precisam vencer e secar o Slavia Praga para ficarem com o primeiro lugar. Já a Fiorentina visita o Ferencváros, da Hungria, mas na Liga Conferência. A Viola precisa de um simples empate para assegurar o primeiro lugar. Os compromissos serão na quinta-feira (14). Já no Campeonato Italiano, a Roma visita o Bologna, no domingo (17), às 14h45. No mesmo dia, pela manhã, a Fiorentina recebe o Hellas Verona.

Jogos da 15ª rodada do Campeonato Italiano

Sexta-feira (8/12)

Juventus 1×0 Napoli

Sábado (9/12)

Hellas Verona 1×1 Lazio

Atalanta 3×2 Milan

Inter de Milão 4×0 Udinese

Domingo (10/12)

Frosinone 0 x 0 Torino

Monza 1 x 0 Genoa

Salernitana 1 x 2 Bologna

Roma x Fiorentina

Segunda-feira (11/12)

Empoli x Lecce – 14h30

Cagliari x Sassuolo – 16h45

