Girona vence Barcelona fora de casa e é líder isolado na Espanha

O Girona mostrou que não está na liderança isolada do Campeonato Espanhol por acaso. Neste domingo (10), em duelo entre times da Catalunha, obteve uma vitória incontestável por 4 a 2 o Barcelona fora de casa, pela 16ª rodada. Dovbyk, Miguel Gutiérrez, Valery Fernández e Stuani anotaram os gols dos visitantes, com Lewandowski e Gundogan descontando no Estádio Olímpico Lluís Companys, em Montjuic.

Com o resultado, o Girona chega a 41 pontos, dois à frente do vice-líder Real Madrid. Por outro lado, o Barça segue estacionados nos 34 somados, na quarta posição.

O jogo

As equipes fizeram uma excelente primeira etapa, com boas chances e três gols. O Girona teve bom início e abriu o placar com Dovbyk, aos 11. O Barcelona não tardou a reagir, igualando com Lewandowski sete minutos depois em cabeceio após escanteio de Raphinha. Entretanto, a sensação de LaLiga voltou a comandar o marcador aos 39, quando Miguel Gutiérrez finalizou da entrada da área para anotar um belo gol.

No retorno do intervalo, o Barça se lançou para o ataque em busca de um novo empate. Mas o Girona seguiu provando por que está brigando pela ponta da tabela. Aos 35, Stuani levou a melhor sobre Araújo pelo alto e Valery Fernández ganhou dividida com Koundé antes de concluir sem chances para Iñaki Peña. O Barça partiu para o último abafa e descontou com Gündogan aos 46. No minuto seguinte, Yamal cruzou na medida para Lewandowski, que errou o cabeceio na pequena área e mandou de ombro para fora. Ainda deu tempo para Stuani dar números finais ao placar, selando o triunfo por 4 a 2.

