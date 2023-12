Paulo Henrique desperta interesse de clubes da MLS

O lateral-direito Paulo Henrique, emprestado pelo Atlético-MG ao Vasco, convive com sondagens de pelo menos dois clubes da MLS, a Liga dos Estados Unidos. O atleta também foi pesquisado por times brasileiros, segundo o site “GE”. Os nomes dos clubes, porém, ainda não vazaram para a imprensa.

Assim, o futuro do jogador em 2024 pode não ser no Brasil. O Atlético-MG não conta com o atleta para a próxima temporada e quer vendê-lo. O Vasco, por sua vez, ainda não procurou o Galo para tentar renovar o empréstimo ou comprar Paulo Henrique. No entanto, o treinador Ramón Díaz já demonstrou que quer ter o jogador no ano que vem.

Vale lembrar que a demora em um posicionamento do Vasco tem relação com a demissão de Paulo Bracks, então diretor de futebol do Cruz-Maltino. O time carioca quer contratar Alexandre Mattos para o lugar, mas o negócio ainda não está fechado.

Paulo Henrique tem 27 anos e é paulista de Sete Barras. Ele começou a carreira no Londrina, em 2015. Depois, passou ainda por outros clubes do interior paranaense, Metropolitano e Tubarão, ambos de Santa Catarina. Passou ainda por Paraná e Juventude antes de chegar ao Atlético-MG, no início deste ano. Foram três partidas pelo Galo e 14 com o Cruz-Maltino.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.