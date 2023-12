TV faz ‘cara a cara’ de Flamengo de JJ e Palmeiras de Abel

O “Canal 11”, de Portugal, promoveu um “cara” entre o Flamengo de Jorge Jesus e o Palmeiras de Abel Ferreira. No final, vitória rubro-negra: 7 a 4. Os dois treinadores, vale lembrar, são portugueses e fizeram história no Brasil. JJ comandou o Fla entre 2019 e 2020, quando pediu demissão para. No mesmo ano, Abel chegou ao Verdão, onde está até hoje.

No embate, a tv portuguesa colocou o time do Flamengo de 2019 e uma mistura do Palmeiras de 2022 e 2023. A Seleção foi (entre aspas, os derrotados): Weverton (Diego Alves); Rafinha (Marcos Rocha), Gustavo Gómez (Rodrigo Caio), Pablo Marí (Murilo) e Filipe Luís (Piquerez); Gabriel Menino (Arão), Gerson (Gustavo Scarpa), Everton Ribeiro (Danilo) e Arrascaeta (Raphael Veiga); Dudu (Bruno Henrique) e Gabigol (Endrick).

No período em que esteve no Flamengo, Jorge Jesus conquistou Brasileirão com recorde de pontos, Libertadores, Supercopa do Brasil, Recopa Sul-Americana e Campeonato Carioca. Além disso, foi vice-campeão mundial e teve apenas quatro derrotas no ano que comandou o clube.

Já Abel Ferreira ganhou duas Libertadores, dois Brasileiros, uma Copa do Brasil, dois Paulistas, uma Supercopa do Brasil e uma Recopa Sul-Americana. O treinador tem contrato com o Palmeiras até dezembro de 2024 e já acenou que deve seguir no clube.

