Pergunta sobre Pelé deixa nordestina milionária na Rede Globo

Tem uma nova milionária no Brasil. E isso tem tudo a ver com Pelé. Afinal, uma pergunta sobre o Rei Pelé foi a última do quadro “Quem quer ser um milionário?”, do “Domingão com Huck” deste domingo (10). A vencedora foi a jornalista pernambucana Jullie Dutra, de 38 anos.

A pergunta final foi: “Com apenas 17 anos, Pelé foi campeão mundial de futebol na Copa de 1958 usando a camisa de número: a) 10; b) 11; c)17 e d) 18”. Ela respondeu corretamente (10) e foi a primeira pessoa a vencedora da história do quadro, que existe há cerca de sete anos.

Ao todo, foram 15 perguntas. Ela acertou as 13 primeiras sem pedir nenhum tipo de ajuda. Na 14ª, Jullie pediu para que as quatro opções virassem apenas duas. Na última pergunta, a jovem ligou para uma amiga. No máximo, ela poderia usar três opções.

Pelé, vale lembrar, é o maior jogador de futebol da história. Ele também ganhou as Copas do Mundo de 1962 e 1970. Pelé fez ainda mais de 1200 gols como profissional, sendo o recordista. O maior brasileiro de todos os tempos faleceu em dezembro do ano passado, aos 82 anos.

