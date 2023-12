Suárez passa a limpo ano no Grêmio e se diz ‘orgulhoso’ por temporada

De saída do Grêmio, o atacante Luis Suárez passou a limpo a temporada de 2023 pelo clube gaúcho. Prestes a completar 37 anos, o uruguaio fez um balanço e afirmou que deixa Porto Alegre orgulhoso. Afinal, em 54 jogos, foram 29 gols marcados e 17 assistências.

“Chegando ao final você começa a lembrar tudo. Acho que foi muito legal até mais do que imaginava. Chegar aqui no futebol brasileiro e fazer o que fiz acho que tenho que ficar orgulhoso. O dia que chegamos no aeroporto eu não acreditava no que estava olhando. Meus filhos também ficaram muito felizes. Depois você olha tudo que tem a sua volta e não tem como não entregar no campo e tentar fazer o melhor. Jogar futebol, procurar fazer gol, procurar ajudar o time com assistência, com alguma coisa. Tem que fazer tudo isso com o carinho dado desde o primeiro dia”, disse Suárez em entrevista ao “Esporte Espetacular”.

Renato Portaluppi e o DVD

O agora ex-camisa 9 gremista elogiou o técnico Renato e afirmou que chegou a se aconselhar com De Arrascaeta, do Flamengo, sobre o treinador. Além disso, o centroavante afirmou que sentirá saudades do Brasil e do convívio diário.

“Muitas (saudades de Porto Alegre). Foi um ano que não acreditava que ia jogar aqui no Brasil, mas aconteceu. Aproveitamos muito com minha família fora de campo também. Se eu te falar que tem muito jogo, viagens muito longas. Mas acho que também como o Renato também conhece e sabe administrar essa situação foi bem. Mas tenho saudade de tudo, do dia a dia no CT, no Grêmio, saudade da torcida. Jogar na Arena era bem legal. Também toda a paixão que o torcedor brasileiro tem”, afirmou.