Mundial de Clubes 2023: Fifa apresenta bola do torneio

Está chegando a hora do começo do Mundial de Clubes 2023. Dessa forma, a Fifa divulgou neste domingo a bola oficial do torneio, que será disputado na Arábia Saudita. A primeira partida da competição, afinal, acontece na próxima terça-feira, entre Al-Ittihad (SAU) e Auckland City (NZE).

Desenhada pela Adidas, patrocinadora da Fifa desde 1970, a bola chama-se “Conext 24”. O objeto é branco, com detalhes em preto, rosa e laranja.

Além das duas equipes, os outros participantes são: Fluminense, Manchester City (ING), León (MEX), Urawa Red Diamonds (JAP) e Al-Ahly (EGI). Além do Tricolor, que estreia na competição, os ingleses e os mexicanos também jogarão o Mundial pela primeira vez.

Quem vencer do duelo entre Al-Ittihad e Auckland City vai enfrentar o Al-Ahly para definir o adversário do Fluminense na semifinal. Do outro lado da chave, León e Urawa Red Diamonds se enfrentam para ver quem vai pegar o Manchester City.

A estreia do Flu acontece no dia 18, enquanto os ingleses jogam no dia 19. Dessa forma, a final da competição será no dia 22. Todos os jogos acontecem em Jidá, segunda maior cidade da Arábia Saudita.

