Alexandre Pato ironiza pouca minutagem pelo São Paulo em 2023

Alexandre Pato externou nas redes sociais sua chateação com o pouco tempo em campo pelo São Paulo em 2023. O atacante, que está em sua terceira passagem pelo clube, ironizou a falta de chances no Morumbi. Em cinco meses no Tricolor, disputou apenas dez partidas e anotou dois gols.

O jogador respondeu a uma publicação do perfil “Somos são paulinos”. Nele, aparece um vídeo em que Pato anota um gol e comemora com a torcida, fazendo uso da cabeça do mascote do clube.

“Se eu pudesse ter jogado mais haha!”, escreveu no Twitter, relembrando o gol contra o Santos no estádio são-paulino.

Se eu pudesse ter jogado mais haha! https://t.co/VcBTId74bU — PATO (@Pato) December 10, 2023

Alguns torcedores aproveitaram para fazer críticas ao jogador após a publicação. Apesar dos desfalques de Calleri e Lucas noi decorrer deste ano, Pato apareceu em poucas listas de relacionados do técnico Dorival Júnior.

O atacante assinou um contrato de produtividade com o São Paulo em maio deste ano. Sua estreia ocorreu somente em julho, quando o time empatou sem gols com o Red Bull Bragantino. Em seu segundo jogo, ao entrar durante o clássico contra o Peixe, marcou o último gol do triunfo por 4 a 1.

Pato, porém, não se firmou entre os titulares e não terá o seu contrato renovado com o Tricolor Paulista para 2024. Os agentes do jogador, aliás, já se movimentam em busca de um novo clube para o atleta de 34 anos. Já na reta finalo de 2023, ele sofreu uma lesão muscular e, desde meados de novembro, segue em tratamento.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.