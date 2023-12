Fluminense terá espaço para torcedores acompanharem Mundial em Laranjeiras

A pouco mais de uma semana para a estreia no Mundial de Clubes 2023, o Fluminense anunciou que terá uma Fan Zone na sua sede. Dessa forma, a “Casa Laranjeiras” funcionará nos dias 16, 17 e 18 food trucks, DJs e diversas atrações para o público.

O clube não informou se terá uma programação caso chegue à final, marcada para o dia 22. No dia 18, data da semifinal, haverá um telão no gramado do Estádio de Laranjeiras para a exibição da partida.

Nos dois primeiros dias, o horário será das 16h às 22h. Os sócios poderão entrar de graça, mediante check-in, enquanto não sócios pagarão R$ 20. No dia da semifinal, a fan zone funcionará de 13h às 22h, com ingressos a R$ 30 (sócios) e R$ 60 (não sócios).

O adversário do Fluminense na semifinal no Mundial de Clubes ainda não está definido. Na terça-feira, data da estreia da competição, Al-Ittihad (SAU) e Auckland City (NZE) se enfrentam para definir o adversário do Al-Ahly (EGI). Dessa forma, o vencedor deste segundo confronto encara o Tricolor.

Do outro lado da chave, o Manchester City (ING) está na semifinal e aguarda o adversário. León (MEX) e Urawa Reds Diamond (JAP) duelam pela vaga.

