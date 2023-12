Corinthians oferece Fausto Vera ao Flamengo em troca de Gabigol

O Corinthians segue firma na intenção de contratar o atacante Gabigol, do Flamengo. Após discurso de Augusto Melo de que o camisa 10 rubro-negro “tem a cara” do Timão, a equipe paulista já monta uma operação pelo atleta. Dessa forma, o argentino Fausto Vera pode ser incluído no negócio.

A ideia é oferecer o meio-campista ao clube carioca para viabilizar a contratação. O Timão, porém, ainda não recebeu uma resposta do Flamengo, segundo o jornalista Samir Carvalho, do “Uol”.

O nome de Gabigol tem aparecido nos bastidores corintianos, mas a situação não é simples. O jogador tem encaminhada a renovação de contrato com o Flamengo, clube com o qual tem acordo até o fim de 2024. Ele deve estender o vínculo até 2028. Caso não haja a prorrogação, ele poderá assinar com outra equipe a partir de julho.

O ano de 2023 de Gabigol não foi dos melhores, apesar dos 20 gols marcados em 58 partidas. O camisa 10, contudo, balançou as redes pela última vez em agosto e com a chegada de Tite amargou o banco de reservas no Rubro-Negro.

Fausto Vera, por sua vez, chegou ao Corinthians no meio de 2022 e alternou bons e maus momentos. O atleta de 23 anos tem contrato com o Timão até o fim de 2026.

