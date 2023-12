Santos é convidado para realizar pré-temporada no Oriente Médio

O Santos recebeu um convite para realizar sua pré-temporada de 2024 em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Ainda não está decidido se o Peixe vai ao Oriente Médio. O presidente eleito neste final de semana, Marcelo Teixeira, ainda vai definir se realizará a viagem ou não. Caso aconteça, o elenco do Alvinegro Praiano deve viajar em janeiro.

As negociações vem sendo conduzidas pelo diretor Alexandre Gallo há alguns meses. No início, o Santos cogitava envolver a equipe sub-20 e alguns jogadores do elenco profissional menos aproveitados no time principal. Contudo, como a oferta é para a primeira quinzena do mês de janeiro, e os garotos da base estarão ocupados com a disputa da Copinha. Assim, o Peixe deve viajar com seus principais jogadores.

O martelo ainda não foi batido, já que Alexandre Gallo deve se reunir com Marcelo Teixeira nesta segunda-feira (11), quando a nova diretoria deve anunciar as mudanças dentro do clube. Aliás, o futuro do diretor de futebol do Santos também é uma incógnita.

Os valores envolvidos na viagem de pré-temporada estão sendo analisados, já que há a possibilidade de que o Santos arque com uma parte do custo. Por conta do rebaixamento, o Peixe terá um orçamento reduzido para 2024.

Por outro lado, o clube entende que a viagem ao Oriente Médio pode ser um excelente passo na busca pelo reposicionamento de sua marca no exterior após a queda para a Série B do Brasileirão.

