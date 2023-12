Grêmio tem mexicano no radar para ocupar vaga de Suárez

O Grêmio está no mercado para analisar possíveis substitutos no elenco após a saída de Luis Suárez. Afinal, o Tricolor gaúcho acabou o Campeonato Brasileiro como vice-campeão e disputará a Libertadores de 2024. Por isso, precisa encorpar o grupo e tem o atacante Funes Mori, do Monterrey, do México, no radar. O jogador de 32 anos tem contrato por lá até junho, mas interessa à diretoria pela experiência no futebol internacional.

Aliás, essa não é a primeira vez que o clube de Porto Alegre sonda o atleta argentino, mas que é naturalizado mexicano. Na janela de transferências passada, os brasileiros tentaram iniciar conversas, só que as tratativas não saíram do estágio inicial. Agora, sem o camisa 9 uruguaio, prestes a acertar com o Inter Miami, dos Estados Unidos, a prioridade se torna a posição de referência. Uma investida concreta deve ser feita nos próximos dias.

Além disso, o técnico Renato Portaluppi, que ainda negocia se fica ou não, procura reforços em outras posições do elenco. Isso porque o Conselho de Administração autorizou aumento de R$ 4 milhões na folha salarial de olho na próxima temporada. Assim, permite financeiramente que o Grêmio ataque o mercado – a comissão também deseja um goleiro mais experiente.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.