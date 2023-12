Presidente do Corinthians viaja para estreitar relações com clubes

Presidente eleito no Corinthians, Augusto Melo toma posse apenas no dia 2 de janeiro, mas já iniciou os trabalhos para melhorar o clube. Nessa semana, o mandatário viajará para Argentina e Uruguai, onde se reunirá com dirigentes de clubes. O objetivo é estreitar relações com equipes de fora do Brasil.

Na viagem, Augusto Melo pretende se reunir com dirigentes do Nacional e do Peñarol, do Uruguai, e de Estudiantes, Lanús e River Plate, da Argentina. O presidente do Timão quer criar um relacionamento com os clubes, afim de abrir portas para eventuais negociações e parcerias futuras. Além disso, o mandatário quer corrigir alguns erros da antiga diretoria.

Afinal, nos últimos meses, o Corinthians demonstrou interesse no lateral-esquerdo Montiel, do Argentinos Juniors. Contudo, os portenhos cortaram relações com o Timão, após o clube brasileiro atrasar diversas vezes o pagamento pela contratação do volante Vera.

Pré-temporada: Melo quer Corinthians no Brasil

Por fim, Augusto Melo teve reunião com Mano Menezes na sexta-feira (08), onde definiram que a pré-temporada da equipe será feita no centro de treinamentos do clube. O Corinthians teria recebido convites para excursionar por China e Dubai, mas recusou as propostas.

O Timão segue de férias e deve retornar as atividades apenas em 2024. O primeiro compromisso, na próxima temporada, está marcado para o dia 21 de janeiro, contra o Guarani, pela primeira rodada do Campeonato Paulista.

