Xavi Hernández se rende ao Girona: ‘Dá espetáculo’

Quem diria? Nem Barcelona, nem Real Madrid e tampouco o Atlético de Madrid dão o tom no Campeonato Espanhol. O líder isolado da competição nacional, após 16 rodadas, é o Girona, time que, aliás, derrotou o Barça, fora de casa, por 4 a 2, no último fim de semana, em Montjuic. Após a partida Xavi Hernández, treinador da equipe azul-grená, se rendeu, então, ao escrete mais badalado na terra de Pedro Almodóvar.

“Mereceram! O Girona tem, principalmente, uma das melhores propostas de jogo que vi, dá espetáculo. O jogo foi decidido por detalhes, faltou-nos eficácia. Erramos muito na defesa”, reconheceu o treinador do Barcelona, em entrevista coletiva, no último domingo (10).

O Girona tem 41 pontos, contra 39 do vice-líder Real Madrid. O atacante Savinho, ex-Atlético, é um dos destaques da equipe. O Barcelona ficou para trás no Espanhol. É o quarto lugar, com somente 34.

Pelo lado do azarão, as expectativas não são tão altas. Pés no chão, até o momento, faz parte da receita de sucesso dos catalães.

“É especial porque somos líderes e porque batemos um grande Barça. A permanência no próximo Campeonato Espanhol está assegurada. Vamos lutar por vaga nas competições europeias”, ponderou o técnico Michel.

Para a próxima partida, o Girona terá tempo de preparar. Afinal, volta a campo somente no dia 18, segunda-feira, em Montilivi, seu territória, contra o Alavés.

