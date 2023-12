São Paulo tem time-base praticamente garantido para 2024

Campeão da Copa do Brasil em 2023, o São Paulo se deu ao ”luxo” de começar a planejar a próxima temporada com antecedência. O Tricolor conseguiu antecipar exames médicos, além de outras definições já visando o próximo ano. Contudo, o time de Dorival Júnior também já vai para 2024 com seu time base já preparado.

O São Paulo encerrou o ano com o seguinte time titular: Rafael; Rafinha, Arboleda, Beraldo e Caio Paulista; Pablo Maia e Alisson; Wellington Rato, Lucas Moura, Rodrigo Nestor e Calleri. Além disso, nomes como de Luciano, James Rodriguez e Michel Araújo são peças que entram frequente nas partidas do Tricolor Paulista.

Destes nomes, apenas Lucas Moura e Caio Paulista tem indefinições. O lateral-esquerdo está emprestado pelo Fluminense, mas o presidente do São Paulo já garantiu que vai exercer o direito de compra do atleta. Já o camisa 7 tem contrato até o dia 31 de dezembro de 2023, mas a diretoria mantém otimismo pela sua permanência, mesmo com o interesse do exterior.

De resto, todos os outros nomes tem presença garantida na próxima temporada caso não chegue uma proposta vantajosa para o clube. Beraldo e Pablo Maia são os mais citados entre dirigentes quando perguntados sobre possíveis vendas até o início do Paulistão. Contudo, o Tricolor tem a intenção de manter os atletas, visando a disputa da Libertadores em 2024.

São Paulo contrasta com seus rivais

A situação contrasta com os principais rivais do Estado. Afinal, Corinthians e Santos estão passando por reformulações, enquanto o Palmeiras convive com a indefinição da permanência de Abel Ferreira.

O São Paulo volta de férias no começo de janeiro. O primeiro jogo da temporada será contra o Santo André, pelo Paulista, no dia 21 de janeiro. Até lá, a intenção do Tricolor é reforçar o elenco e tentar segurar seus principais jogadores.

