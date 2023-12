Palmeiras deseja segurar principais jogadores para 2024

Depois de sinalizar com a permanência de Abel Ferreira para a próxima temporada, o Palmeiras agora tem outro objetivo para 2024: manter seus principais jogadores. O clube espera que diversos titulares recebam propostas para deixar o Verdão, mas tem a intenção de segurar estes atletas e manter o projeto vencedor nos últimos anos.

Na última janela de transferência, nomes como Gustavo Gómez, Piquerez, Zé Rafael e Raphael Veiga receberam ofertas para sair. Os jogadores, inclusive, ficaram seduzidos pelas ofertas e altas cifras. Contudo, o Palmeiras freou qualquer negociação, visando os planos esportivos em 2023. Assim, a presidente do clube, Leila Pereira, disse que este pensamentos será mantido em 2024.

“A política é a mesma, todos têm contratos conosco e a ideia do Palmeiras é manter todos estes atletas. Todos”, disse Leila, após o empate contra o Cruzeiro, pelo Brasileiro.

A diretoria do Palmeiras entende que os titulares ainda não estão em fim de ciclo e que podem entregar em alto nível. O atual elenco ganhou dez títulos nos últimos três anos. Assim, o Verdão tem a intenção de negociar apenas os jogadores que não estão nos planos de Abel Ferreira e trazer reforços.

Quem deve chegar e sair do Palmeiras?

Até aqui, o Verdão já acertou a chegada do volante Aníbal Moreno, do Racing. Além disso, a diretoria também tem interesse na contratação de Caio Alexandre, do Fortaleza, e Cauly, meia do Bahia. A chegada de um outro atacante também é discutida dentro do clube.

Por outro lado, o Palmeiras está próximo de acertar a saída do atacante Artur, que está negociando com o Zenit (RUS). Jailson, em fim de contrato, também vai embora.

