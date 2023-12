São Paulo anuncia a contratação de Luiz Gustavo

O São Paulo anunciou na manhã desta segunda-feira (11), a contratação do volante Luiz Gustavo. O Tricolor Paulista já tinha um acerto com o jogador há semanas, mas estava esperando a reta final do Brasileiro e as eleições no clube, para anunciar oficialmente o jogador. Aliás, o atleta assinou um contrato de uma temporada com o Tricolor Paulista.

Nome experiente e com rodagem no futebol europeu, Luiz Gustavo chega ao São Paulo para, possivelmente, reencontrar-se com Rafinha. O lateral-direito foi seu companheiro por muitos anos no Bayern de Munique e aprovou a contratação do meio-campista. Anteriormente, o Tricolor já tinha acertado com o atacante Erick, que virá do Ceará em dezembro e foi anunciado neste domingo (10).

No futebol brasileiro, Luiz Gustavo teve uma carreira curta: jogou apenas pelo Corinthians (AL) e pelo CRB, antes de ir para o Hoffenheim, da Alemanha, em 2008. Lá, começou a se destacar e chegou ao Bayern cinco anos depois, ficando no clube bávaro por quatro temporadas. Posteriormente, defendeu ainda Wolfsburg, Olympique de Marseille e Fenerbahçe. Na Seleção Brasileira, disputou 51 jogos e esteve na Copa do Mundo de 2014.

Aliás, a chegada de Luiz Gustavo pode significar a saída de outros jogadores no São Paulo. Jhegson Mendéz deve deixar o clube após a chegada do experiente volante. Além disso, o xodó da torcida em anos anteriores, Luan, também tem futuro indefinido e pode deixar o Tricolor caso chegue uma proposta vantajosa.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.