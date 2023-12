Teixeira revela que Neymar pediu para guardar a ’11’ até o retorno

Presidente eleito no Santos, Marcelo Teixeira já começou seu mandato com declarações impactantes. O novo mandatário do clube revelou para imprensa que não pretende usar a camisa 10 do Peixe nos jogos da Série B. Contudo, uma ligação do atacante Neymar, pode fazer com que outro número também seja ”aposentado” por um período.

Em entrevista para a Santa Cecília TV, Marcelo Teixeira disse que recebeu uma ligação do jogador neste domingo (10), pedindo que a camisa 11 seja guardada para quando o craque retornar. O mandatário falou que levará o pedido até seu grupo político.

“Ontem (domingo) recebi um telefonema dele e ele disse: “Presidente, já aposentou a 10 até voltar à primeira (divisão). Então, aposenta a 11 até quando eu voltar”. Já fiquei feliz, já estou esperançoso. Vou colocar lá para o nosso grupo para que a gente estude. Vamos guardar a 11 também”, disse Teixeira, que prosseguiu.

“A gente espera a volta do Neymar. Já me deixou tão esperançoso. Que seja tão rápida a volta para a primeira e a volta do Neymar para o futuro. Vamos aposentar a 10 de forma momentânea, a 11. A 10 o Pelé não pode mais vestir. Só vai vestir um novo craque quando subirmos para a divisão de elite. E a 11 vamos aguardar também até o nosso craque voltar”.

Além da 11 de Neymar, a 10 também será guardada

“Vamos propor ao Conselho Deliberativo atuar normalmente no Campeonato Paulista com a camisa número 10, mas, no Campeonato Brasileiro, enquanto não subir e estiver no seu degrau, no seu patamar digno, não usaremos a camisa número 10”, afirmou Marcelo Teixeira.

“Já que nesse campeonato tivemos a homenagem ao Rei Pelé, enquanto não voltarmos à primeira divisão, não usaremos mais a camisa mais gloriosa da história, a de número 10”, completou o dirigente

A ideia ainda precisa ser debatida pelo Conselho Deliberativo, mas já é uma das primeiras propostas do Marcelo Teixeira. Aliás, o novo presidente ganhou as eleições com mais de 50% dos votos e agora fica responsável pelas decisões do clube nos próximos três anos.

Aliás, Marcelo Teixeira vai ter dificuldades no começo do seu mandato no Santos. O clube acabou sendo rebaixado de forma inédita para segunda divisão e tem enfrentado graves problemas financeiros nos últimos anos. A torcida santista, dessa forma, aposta na capacidade do novo presidente para retomar os caminhos das vitórias e dos títulos.

