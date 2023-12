E os clássicos? Vasco volta a vencer todos os rivais no mesmo ano após sete anos

Além de atingir o principal objetivo do segundo semestre, o de se manter na elite do futebol brasileiro, o Vasco tem outra boa marca para celebrar. Afinal, o Cruz-Maltino conseguiu, em 2023, vencer ao menos uma vez todos os principais rivais do Rio. Algo que, aliás, não acontecia há sete temporadas – a última foi em 2016, quando, antes de disputar a Série B, ficou com o título do Campeonato Carioca.

De janeiro para cá, o Gigante da Colina disputou 11 clássicos, somando Estadual e Brasileiro. Não terminou, por sinal, com um grande aproveitamento nesses embates (cerca de 40%). Foram quatro vitórias, um empate e seis derrotas na conta, sendo cinco partidas pelo regional e as outras seis na Série A. No entanto, conseguiu dois triunfos sobre o Botafogo e um em cima de Fluminense e Flamengo. O principal goleador contra os rivais foi o atacante Gabriel Pec, com três gols.

Vasco em clássicos neste ano:

Taça Guanabara – 2 x 0 Botafogo

Taça Guanabara – 0 x 2 Fluminense

Taça Guanabara – 1 x 0 Flamengo

Semifinal do Carioca – 2 x 3 Flamengo

Semifinal do Carioca – 1 x 3 Flamengo

4ª rodada do Brasileirão – 1 x 1 Fluminense

9ª rodada do Brasileirão – 1 x 4 Flamengo

13ª rodada do Brasileirão – 0 x 2 Botafogo

23ª rodada do Brasileirão – 4 x 2 Fluminense

28ª rodada do Brasileirão – 0 x 1 Flamengo

32ª rodada do Brasileirão – 1 x 0 Botafogo

Por outro lado, quando havia alcançado tal feito da última vez, em 2016, o Vasco não teve a chance de enfrentar os rivais no Campeonato Brasileiro. Isso porque sofreu o rebaixamento em 2015 e, portanto, jogou a Segunda Divisão no ano seguinte. Porém, nem precisou da competição nacional para levar a melhor nos clássicos daquela edição do Estadual.

O Gigante da Colina bateu o Fluminense por 1 a 0 e também o Botafogo em duas oportunidades, pelo mesmo placar. A primeira delas na fase inicial, enquanto a segunda no primeiro jogo da decisão. Além disso, ganhou do Flamengo duas vezes, tanto na etapa dos pontos corridos (por 1 a 0), quanto em um dos duelas da semifinal (2 a 0).

Retrospecto recente ruim

Inclusive, o Vasco não vinha de boas temporadas diante dos principais rivais do estado. Em 2020, quando acabou rebaixado à Série B, sequer pontou contra o Rubro-Negro, não conseguiu vencer o Tricolor e só levou a melhor diante do Alvinegro. Duas vitórias – as únicas, por sinal – nos dois encontros pelo Campeonato Brasileiro.

O cenário não se modificou muito em 2021, ano em que novamente saiu de campo com os três pontos somente contra o Botafogo, pelo Estadual. Portanto, manteve a escrita negativa diante de Fluminense e Flamengo, o que viria a piorar ainda mais em 2022. Afinal, foi nessa temporada que o Cruz-Maltino perdeu todos os clássicos disputados: três para o clube da Gávea e um para cada um dos outros dois.

