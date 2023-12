Entenda os fatores que devem manter Abel Ferreira no comando Palmeiras em 2024

Convidado do Terrabolistas desta segunda-feira (11/12), o jornalista Mauro Beting acredita na permanência de Abel Ferreira no Palmeiras. Dessa forma, deixará de lado a proposta milionária que recebeu do do Qatar. Beting revelou que teve este feeling logo após a confirmação da conquista do Brasileiro. Para ele, as atitudes de Abel na comemoração em campo após o empate com o Cruzeiro, no Mineirão (6/12), serviu como um estalo. E, depois, veio a sua quase certeza já na amanhã da quinta-feira (7/12).

“Na TNT, disse durante a programação esportiva daquela última rodada disse que, inicialmente, eu tinha a certeza de que Abel iria para o Qatar. Mas, que a alegria e atitudes do treinador após a conquista me faziam imaginar que a chave estava virando: “Vamos aguardar, ele pode ficar” disse Mauro Beting, complementando:

“Mais tarde, quando estava em frente ao Palestra, no restaurante comemorando com meus filhos, nos chamaram para participar de um churrasco no Parque Allianz. Isso no fim da madrugada, quase 5h da manhã. Lá estavam dirigentes, alguns palmeirenses e os jogadores. Também o Abel, que estava morto de cansado. Mal nos falamos. Mas uma pessoa próxima dele me disse que viu o meu comentário na TNT e me confidenciou: “É bem por aí. Seu feeling está certo”.

Abel Ferreira e a sua competitividade

Na opinião de Beting, se criou a situação perfeita para a permanência de Abel Ferreira. Se o Qatar era quase uma realidade, o Palmeiras foi esperto ao dizer que falaria com o treinador sobre isso após depois do Brasileiro. E com tudo o que rolou, título, Abel postando nas redes declarações que mostram a sua identidade com o clube, tudo indica que ele ficará. Até pelo fato de que o treinador é movido a grandes desafios. No Qatar o desafio seria quase zero.

“Se criou um clima muito legal no Palmeiras para ele. E Abel é muito competitivo. Imagino que ele esteja realmente cansado e o Qatar seria um ano sabático, ganhando muito e com pouca pressão. Mas o treinador é extremamente competitivo. Talvez seja o caso de ele ter um descanso maior, umas férias maior. Pra recuerar, já que ele anda cansado. Mas ele vai ficar.

Leandro Chaves, âncora do Terrabolistas complementou:

“E essa vontade, essa competitividade do Abel ele repassa para o grupo. Por causa dele, grandes lideranças não querem sair, como é o caso de Gustavo Gómez e Weverton”.

O Terrabolistas é um programa semanal, sempre às segundas-feiras, às 10h (de Brasília), mas você pode assistir a hora que quiser pelo Youtube. Nele o assunto é futebol brasileiro. Para acompanhar a íntegra do programa desta semana, é só clicar abaixo: