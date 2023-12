Irmão de campeão pelo Palmeiras é sensação no futebol amador

Enquanto Breno Lopes é um dos importantes nomes do Palmeiras, o zagueiro Marco Lopes aparece como a sensação do futebol amador em Belo Horizonte. Aliás, ele iniciou a temporada bem, com gol.

O defensor joga pelo Serrana, time do Aglomerado da Serra, e marcou o primeiro gol da equipe na Copa Itatiaia. Afinal, a equipe venceu o Saudade, no jogo de estreia, por 4 a 2.

“A gente conseguiu ter uma boa estreia com a vitória, fiz dois gols, começamos bem. Agora é continuar firmes nas outras partidas para conseguir chegar à final e, quem sabe, ser campeão”, disse à Itatiaia.

Aliás, Marco brincou com o fato de ter um irmão atacante e ele ser zagueiro. O defensor brinca com a situação e mostra que é o diferente.

“Família minha é toda de atacante, eu que fiquei na zaga, mesmo assim faço gol. Ainda bem que estou fazendo gol. O Breno faz gol no ataque, meu irmão Matheus faz gol, meu pai era atacante. Na zaga eu estou fazendo uns golzinhos, graças a Deus”, finalizou.

A Copa Itatiaia acontece quando encerra o calendário oficial do futebol brasileiro. A emissora, aliás, transmitiu o jogo e elegeu Marcos Lopes como o melhor em campo.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.