Rossi garante permanência no Vasco para 2024: ‘Pensar em título’

De volta ao Vasco em agosto de 2023, Rossi disputou nove jogos no Brasileirão, na campanha que garantiu a permanência na elite do futebol nacional, com um gol e quatro assistências. O atacante é um dos jogadores mais identificados com o clube, pela raça, personalidade e por ter revelado ser torcedor de infância. Aliás, para os vascaínos, ele tem um recado: terá mais Rossi em 2024.

Em entrevista ao ‘ge’, o jogador de 30 anos afirmou que seu contrato será renovado de forma automática. Assim, permanecerá na equipe de São Januário para a próxima temporada. E garantiu que o pensamento vascaíno para 2024 será brigar por taças.

“A temporada foi maravilhosa, o objetivo foi conquistado que é a permanência na Série A e agora é curtir as minhas férias, curtir a família, os amigos e ano que vem, se Deus quiser, será mais um ano vestindo a camisa do Vasco e se Deus quiser, pensar em título”, disse Rossi.

Quando acertou seu retorno ao Vasco, Rossi assinou vínculo até o fim deste ano. No entanto, o jogador revelou que o contrato tinha uma cláusula que, caso a equipe carioca permanecesse na Série A, o que aconte

“O meu contrato era automático com a permanência na Série A e graças a Deus o objetivo foi concluído e estou muito feliz em fazer parte mais um ano vestindo a camisa do Vasco”, detalhou.

LEIA: E os clássicos em 2023? Vasco volta a vencer todos os rivais após sete anos

Rossi aproveita as férias em Santarém

Com a família, Rossi viajou para Santarém, no Pará, para aproveitar as férias. Por lá, inclusive, participará de ações solidárias. Uma delas, aliás, nesta segunda-feira (11), organizada pela Torcida Jovem do Vasco de Santarém. Essa será para a arrecadação de alimentos não perecíveis que serão doados à famílias em situação de vulnerabilidade social.

“Sei que tem muitas pessoas carentes na região então a 8 anos que eu venho fazendo essas ações. Recebi o convite da nossa torcida Força Jovem e não pude ficar de fora. É uma ação maravilhosa que vai ajudar muitas famílias carentes nos bairros de Santarém”, explicou.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.